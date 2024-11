Dolore e lacrime per il piccolo Gioele di Campofelice, amante del calcio e grande tifoso dell'Inter

Il 28 dicembre Gioele avrebbe spento 8 candeline. Tutta Campofelice di Roccella è scossa dopo la morte del bambino ieri sera (8 novembre) nell’incidente sull’autostrada Palermo-Catania.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social rivolti al piccolo angelo, volato in cielo, e ai suoi genitori, Roberto Tempra e Maria Grazia Noce, che stanno facendo i conti con il dolore più forte che possa esistere: la perdita di un figlio.

Gli amici di Asd Tirreno Soccer scrivono: «Una tragedia che lascia un vuoto immenso e a cui si stenta a credere. La società in tutte le sue componenti si stringe al dolore della famiglia Tempra e Noce per la prematura scomparsa del piccolo Gioele. Riposa in pace piccolo angioletto e dai la forza ai tuoi cari per affrontare questo tragico momento. Nel rispetto del nostro caro amico Roberto e dei suoi familiari, tutte le attività restano sospese».

Dall'Inter Club Campofelice Di Roccella, di cui fanno parte papà Roberto e il piccolo Gioele, tifosi entrambi della squadra dell'Inter, scrivono: «L’ennesimo immenso dolore colpisce la nostra comunità. Oggi più che mai colpisce anche il cuore del nostro Inter Club. Gioele Tempra, piccolo cuore nerazzurro di soli 8 anni, ha perso la vita in un orribile incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme al padre Roberto, nostro socio e amico. A Roberto Tempra e alla sua famiglia va il nostro grande e immenso abbraccio, quello dei nostri 250 soci. Abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare nel nostro piccolo la famiglia. Presso la tabaccheria Élite di Ylenia Munafó in piazza Croce, 16 a Campofelice di Roccella,ci sarà un salvadanaio, dove chi vorrà potrà versare un contributo libero. La somma raccolta sarà poi consegnata alla famiglia personalmente dal nostro presidente Vincenzo Munafó. Ogni attività del club in programma è da considerarsi annullata, anche la visione di Inter-Napoli di domenica sera».