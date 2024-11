Consegnato l’Internazional Kindness Award al procuratore di Palermo Caramanna

La presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, Natalia Re, ha consegnato l’Internazional Kindness Award, ovvero il Gelsomino Giallo, al procuratore per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, per l’impegno profuso nel contrasto alla criminalità organizzata e alla devianza minorile e per il coraggio e la tenacia mostrata nel proseguimento della propria attività, nonostante i ripetuti atti intimidatorio subiti.

Orgogliosa del riconoscimento, la Caramanna ha così commentato: «Il tema della gentilezza, in relazione al mio servizio come procuratore per i minorenni, riveste una importanza cruciale. La gentilezza rappresenta la capacità di riconoscere l’altro come individuo unico e degno di rispetto ed è un requisito fondamentale nell’espletamento del mio lavoro che è sempre finalizzato al recupero ed alla reintegrazione del minore nella società».

La presidente Natalia Re, nel corso della consegna, ha ribadito «la centralità del Focus Giustizia nelle azioni del Mig come luogo iconico in cui tracciare il confine tra diritto e dovere. Ineludibile il riconoscimento da parte dell'Internazional Kindness Award, ovvero il Gelsomino Giallo, alla dottoressa Caramanna, che rappresenta certamente un modello di riferimento esemplare non solo per l’eleganza dei gesti ma anche per la concretezza di azioni moralmente connotate ed attente alla stretta osservanza della dignità della persona e all’analisi preventiva dei fenomeni psicosociali che sottendono ai reati».