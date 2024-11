Giornate del cinema per la scuola alla Saladino di Palermo, il preside: «Rendiamo permanente la sede della nostra città»

Ha coinvolto e entusiasmato gli studenti dell'istituto comprensivo Giuliana Saladino, tanto che gli stessi, insieme al preside Giusto Catania, hanno chiesto di farlo diventare un appuntamento fisso annuale in città. Si è appena conclusa la seconda edizione delle Giornate nazionali del Cinema per la scuola, promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito e il ministero della Cultura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Un momento di confronto e di contatto tra il sistema scolastico e il mondo dello spettacolo, con un programma ricco di appuntamenti tra seminari, laboratori, masterclass e proiezioni, distribuiti in tre giornate.

Il cinema è arrivato sui banchi di scuola per promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe. Un arricchimento culturale per le studentesse e gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di acquisire nuove conoscenze, di cimentarsi con storie e mondi nuovi.

È stato uno straordinario successo - dice il preside della Giuliana Saladino, Giusto Catania - e sarebbe auspicabile confermare la nostra città quale sede permanente per la realizzazione della manifestazione così da renderle un appuntamento fisso nel calendario delle istituzioni scolastiche nazionali».