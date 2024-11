Ospedale dei Bambini di Palermo, la pet-terapy per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto oncoematologia pediatrica

E' partita la pet therapy per i piccoli pazienti dell’ unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo. L’iniziativa, in collaborazione con Aias Partinico, e autorizzata dalla Direzione strategica dell' Arnas Civico, rientra nel progetto di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, «Dalla cura al prendersi cura», finanziato dal ministero delle Politiche sociali.

«Siamo felici di potere realizzare un sogno per tanti bambini ricoverati in reparto - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice operativa di Aslti - abbiamo lavorato tanto per curare gli aspetti organizzativi che non sono pochi, ma siamo sicuri del successo dell’iniziativa che, oltre ai bambini, crediamo potrà divertire e coinvolgere anche le loro famiglie».

Il direttore amministrativo Francesca Avanzato e Chiara Amato, responsabile del progetto per Aia Ets Partinico, affermano che «gli interventi assistiti con gli animali aiutano a sviluppare e usare le proprie risorse per acquisire fiducia in sé stessi, l’uso del cane è fondamentale e in grado di sollecitare sentimenti e emozioni».

Il progetto durerà 18 mesi, per un totale di 78 incontri, uno a settimana. A breve partiranno anche le sedute nelle case dei bimbi coinvolti nell'iniziativa.