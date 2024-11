Al Pagliarelli va in scena lo spettacolo, gli attori sono i detenuti

Lo spettacolo, dal titolo «(Dis)Incanto» ha visto in scena i detenuti della compagnia teatrale Evasioni, per la drammaturgia e regia di Daniela Mangiacavallo, che promuove con l’associazione Baccanica il progetto della Fondazione Acri intitolato «Per Aspera ad Astra»; finalizzato a portare il teatro in carcere, per contribuire al recupero dell’identità personale e alla risocializzazione dei detenuti.

In scena 17 detenuti con le attrici e le assistenti di scena Alba Sofia Vella e Antonella Sampino. Assistenze alla drammaturgia e alla regia Fabiola Arculeo, Oriana Billeci, Marzia Coniglio.

«Io qui sono un detenuto nella sua cella, come tanti - racconta uno di loro, A.C. -, qui invece, in scena, sono Lucio, il personaggio». Nell’inchinarsi, un altro di loro ringrazia tutti per avergli fatto vivere questa esperienza.

«Sono contento di aver vissuto tutto questo - dice G.G -, l’applauso del pubblico per me conta tanto. Non ci sono parole per esprimere la mia emozione. Il teatro ci fa dimenticare, per quale istante, il contesto e il momento che stiamo vivendo».

Il progetto «Per Aspera ad Astra» vede in rete quattordici istituti di pena italiani e come capofila la compagnia della Fortezza. Ha avuto inizio nel carcere di Volterra, nel 1994 con il regista Armando Punzo.