Una grigliata solidale per i più fragili, chili di carne sulla brace per i senzatetto

Grigliata all’aria aperta e chili di carne sulla brace. Le associazioni Anirbas, Il mio amico Andrea e Nquadro, che da tanti anni si occupano delle famiglie bisognose e dei senzatetto della città, hanno organizzato una giornata di festa per i senzatetto. Coinvolti numerosi supermercati, ristoranti e panifici e in particolare una macelleria di via Leonardo da Vinci, i volontari hanno organizzato una grigliata nella sede dell’associazione Anirbas, in via Andrea D’Antoni, e hanno cucinato per le tante persone che vivono in strada, ai quali portano regolarmente cibo e vestiti per aiutarli. Questa volta hanno voluto donare loro una giornata diversa dalle altre. Hanno montato una grande brace e hanno arrostito 120 chili di carne, donati da tanti benefattori e hanno distribuito bistecche, salsiccia e pollo per i musulmani a oltre cento persone che non hanno una casa né una famiglia.

Alcune famiglie indigenti sono scese in strada e hanno ricevuto il pacco speciale con le pietanze ancora calde, contenute nelle scatole termiche che Anirbas usa quando distribuisce i pasti, perché vuole che arrivino ancora caldi. I volontari hanno distribuito la carne arrostita, accompagnata da un primo e anche dal dolce a coloro che dormono alla stazione Notarbartolo, in via Lincoln, in piazza Sturzo, sotto i portici di piazzale Ungheria e chi ha ricevuto il dono ha ringraziato con tanta commozione.