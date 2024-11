Palermo, inaugurato un nuovo asilo a Bonagia: potrà ospitare fino a settantacinque bambini

Nel quartiere Bonagia, in via Placido Rizzotto 28, sono stati inaugurati i locali di una nuova scuola dell'infanzia statale e quelli dell'adiacente ludoteca. Il plesso, costruito ex novo in meno di due anni dalla Panormus Costruzioni srl, dipenderà dell'istituto comprensivo Mattarella Bonagia e potrà ospitare fino a settantacinque bambini e bambine della fascia d'età 3-6 anni.

I locali della scuola provengono da una cessione gratuita all'amministrazione comunale nell'ambito del Prusst, il programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio.

«Il nuovo plesso Rizzotto, a Bonagia, dà una risposta importante al quartiere. Una struttura moderna in grado di ospitare aule per la scuola dell’infanzia. Grazie alla presenza del nuovo plesso, raggiungiamo un duplice risultato, sia dal punto di vista educativo, sia sociale, riuscendo, di fatto, ad azzerare la lista d’attesa per la scuola dell’infanzia e rispondendo così a un’importante esigenza in questo territorio», ha commentato il sindaco Lagalla dopo avere tagliato il nastro della struttura insieme alla dirigente scolastica Francesca Barberi, all'assessore all'istruzione Tamajo, alle famiglie del quartiere e al Consiglio della terza circoscrizione.