Palermo, cimiteri tirati a lucido per la commemorazione dei defunti: cancelli aperti fino al tramonto

Questi ultimi da oggi fino a dopodomani (domenica 3 novembre) avranno un doppio compito: nel camposanto, saltato ai disonori delle cronache nazionali per le 1500 bare insepolte, sono al momento aperti tre cantieri per il nuovo forno crematorio, la fognatura e, in alto, per il rinforzo del muro di cinta. «Sarà lo stesso personale del cimitero a indicare le strade alternative ai visitatori - spiega l’assessore -. Questi lavori servono per portare tutti gli standard del cimitero a livelli più alti».

Ieri ai Rotoli gli operatori si davano da fare per limare gli ultimi dettagli, aiutati dai nuovi mezzi che l’amministrazione comunale ha messo loro a disposizione tra cui una macchina spazzatrice. «I cimiteri sono in condizioni ottimali - sottolinea l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando -. Ringrazio tutti i lavoratori Reset e del Comune per il lavoro svolto».

Gli ultimi dettagli e poi tutto sarà pronto. Oggi (venerdì 1 novembre) riaprono i cancelli dei cimiteri comunali, chiusi dalla metà mattinata di lunedì - con qualche eccezione per chi doveva tumulare, cremare o partecipare ai funerali dei propri cari - per permettere alle maestranze della Reset e del Coime di pulire a fondo i viali e e le sepolture in occasione delle festività dei morti.

Chi vorrà visitare i propri cari defunti potrà contare su orari d’apertura continuati: tutti i cancelli dei cimiteri comunali (dunque anche Santa Maria di Gesù e i Cappuccini) osserveranno gli orari 8-18 fino a domani. Domenica, invece, la chiusura è prevista un’ora prima, cioè alle 17. Come l’anno scorso è stato istituito il divieto di sosta e unico senso di marcia lungo la via Papa Sergio I direzione Addaura. Sarà preferibile quindi sfruttare il servizio gratuito offerto dall’Amat, che come ogni anno mette a disposizione i bus che faranno la spola da piazza croci fino ai Rotoli facendo il giro dal lungomare Cristoforo Colombo per tornare indietro.

«Siamo pronti per accogliere tutti - ha detto il direttore del cimitero Angelo Martorana - ci saranno bagni chimici e servizi per anziani e disabili. Tutto è stato pensato dall’amministrazione per rendere questi tre giorni perfetti».

I fiorai fuori preparano gli ultimi dettagli e compongono i mazzi da vendere, così come i colleghi appena fuori i cancelli di Sant’Orsola. Anche qui i cancelli sono rimasti chiusi per le pulizie straordinarie e la direzione, con a capo Salvatore Damiano, anche quest’anno ha preparato delle piccole sorprese: il cimitero sarà abbellito per rendere omaggio alla tradizionale festa, riflettendo il tema della resurrezione cristiana.

Per l’occasione il cimitero sarà aperto alle 7,30 alle 16,30: durante questa tre giorni sarà attivo uno sportello per le segnalazioni dei guasti alle lampade votive, un presidio medico attrezzato con automedica e ambulanza, bagni chimici. Il supporto per anziani e disabili sarà garantito da mezzi messi a servizio all’ingresso del campo santo, dove oggi alle 9 ci sarà la messa del vescovo Corrado Lorefice.