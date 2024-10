Premio Innovazione Smau, vincono la Sispi e la Rap di Palermo

Attivo dal luglio 2024, il sistema ha già permesso di prevenire incendi, segnando un notevole passo avanti per l’azienda e per la città di Palermo. Fire Monitoring è attivo nella discarica di Bellolampo che, come accade spesso a queste strutture, ha subito nel tempo diversi incendi, dolosi e accidentali, con gravi conseguenze ambientali ed economiche. In passato, la sorveglianza era affidata principalmente al personale sul posto, ma viste le dimensioni della discarica, questo non era sufficiente a garantire un controllo continuo dell’area. Di fronte a questa sfida, Rap ha scelto di adottare un approccio tecnologico avanzato, avviando una collaborazione con Italtel.

«Fire Monitoring», il sistema di prevenzione incendi adottato da Rap (Risorse Ambiente Palermo) e sviluppato da Italtel, ha ricevuto il Premio Innovazione Smau 2024. La soluzione utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare e confrontare le immagini fornite da telecamere termiche e ottiche che scansionano automaticamente il territorio, rilevando tempestivamente fiamme, fumi e aree in cui la temperatura è superiore a valori predefiniti.

«Grazie alla tecnologia, possiamo monitorare la discarica di Bellolampo, rilevare in tempo reale gli innalzamenti di temperatura e ridurre drasticamente i tempi di intervento in caso di focolai», commenta il Presidente di Rap, Giuseppe Todaro. «Siamo soddisfatti di aver partecipato a un progetto così complesso e innovativo, che unisce tecnologie IoT, intelligenza artificiale e soluzioni impiantistiche e di rete per il monitoraggio continuo in discarica. È stata una collaborazione intensa, ed è gratificante vedere il funzionamento sinergico di tutti gli elementi per garantire sicurezza e sostenibilità per il territorio», dice Loredana Tomasino, responsabile della sede di Palermo e del Competence Center IoT di Italtel.

Le telecamere, montate sulle torri faro già esistenti, scansionano continuamente l’intera area, utilizzando la tecnologia mobile 4G/5G per il backhauling ed evitando così problematiche legate ai cavi. Oltre alle telecamere fisse, due automezzi equipaggiati con telecamere mobili pattugliano la discarica per monitorare zone più difficili da raggiungere.

Un premio anche alla Sispi per il progetto «Palermo Nascosta in VR», una realizzazione volta alla valorizzazione del patrimonio storico della città attraverso la realtà virtuale».

A ritirare il premio, i presidenti delle due aziende, Giuseppe Todaro e Giovanna Gaballo, accompagnati dall’assessore all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli. «Questi importanti riconoscimenti - commenta Ferrandelli - sono l'attestazione di un lavoro convinto e importante portato avanti nel campo dell’innovazione dell’amministrazione comunale della città di Palermo e dal sistema delle aziende partecipate del Comune».