La Domenica Favorita a Palermo, oltre 25mila persone hanno visitato il Parco nella settimana degli eventi

La Domenica Favorita Week chiude la sua sesta edizione, con una delle domeniche più belle e partecipate di tutta la storia dell’evento. Quest’anno è cambiato il format, con un programma ricchissimo, articolato su sette giorni in cui non ci sono stati solo sport, spettacoli e divertimento, ma anche momenti di riflessione e di crescita collettiva, con cinque talk (Favorita 3.0, Impresa e Sostenibilità, Linea Verde per l’Infanzia, il Cerchio della Vita e Valore Cultura) a cui hanno partecipato esperti e istituzioni, che ha innalzato il livello qualitativo della discussione su Parco e altri argomenti centrali per la città di Palermo.

Oltre venticinquemila le persone che hanno riscoperto il parco della Favorita in occasione della settimana di eventi. Di particolare rilevanza i concerti degli Amici della Musica , partner che ha curato gli eventi settimanali cui si aggiungono il Teatro Massimo, Il Brass Group e il Conservatorio, partner storici che hanno suonato nella giornata di chiusura; le innumerevoli iniziative sportive della domenica; le visite monumentali del Fai e quelle ambientali dei Rangers che hanno fatto conoscere ai nostri ragazzi le meraviglie custodite nel Parco; i programmi dedicati ai bambini di tutte le età, curati da MiniMup. Ragguardevoli i numeri registrati dall’unità mobile dell’Asp 6, partner della manifestazione, che ha eseguito 369 prestazioni gratuite di screening di prevenzioni (da quelli oncologici a quelli pediatrici).