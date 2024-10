La Domenica Favorita a Palermo, un focus sul tema della disabilità

Si è svolto stamattina a Villa Niscemi a Palermo, all’interno de La Domenica Favorita, un incontro, voluto dall’assessore alle Attività Sociali e socio-sanitarie del Comune, Rosi Pennino, che ha coinvolto il tribunale per i minorenni, l’Asp, l’ufficio H e i responsabili di Palermo Ability, in un’ottica di presa in carico collettiva e lavoro sinergico.

Uno spazio di riflessione sulle buone pratiche e sulle nuove prospettive per un futuro più vivibile per i bambini e i ragazzi con disabilità e per le loro famiglie.

Durante il talk, Francesco Vitrano, responsabile di Neuropsichiatria infantile dell’Asp 6, ha sottolineato che «i settori sanitario e sociale non possono essere separati. Non si può considerare la disabilità di per sé – spiega Vitrano - perché va considerato cosa il contesto può dare a quel bambino. Se noi trovassimo dei contesti adeguati, la disabilità potrebbe scomparire».

Tra i relatori anche Nicola Aiello, giudice del tribunale per i minorenni di Palermo. Alle criticità sollevate sulla gestione nelle comunità alloggio dei bambini e dei ragazzi con disabilità, il giudice ha risposto: «Purtroppo gli strumenti normativi non sempre agevolano il miglioramento delle condizioni di intervento, anzi a volte lo ostacolano. Quando la Procura della Repubblica per i minori apriva un fascicolo a tutela del minore, il tribunale era in condizione di intervenire in modo pressoché immediato, come del resto è la ratio del sistema processuale minorile, e questo avveniva grazie all'apporto dei giudici onorari. Ciò è stato eliminato dalla riforma Cartabia».

Come spiega il giudice, questo ha comportato il fatto che se prima le citazioni dei genitori e dei minori venivano fatte a distanza di due, tre mesi dal momento in cui interveniva la situazione di disfunzione all'interno del nucleo familiare, adesso si fa a distanza di otto, nove mesi.

«Con la conseguenza – conclude il giudice Aiello - che mi ritrovo di fronte un ragazzino, un adolescente, completamente diverso rispetto a quello che ha vissuto l'evento disfunzionale».

All’incontro era presente il Garante dei diritti, Pasquale Di Maggio, e hanno partecipato anche Giovanni Bonanno dell’Ufficio H e Sergio Petrona, referente di Palermo Ability, progetto sposato da più associazioni e cooperative, che, per due anni, organizzerà attività ludico-sportive e laboratori per bambini e ragazzi in piena gratuità e accessibilità.

Nel video l’assessore Rosi Pennino e Sergio Petrona