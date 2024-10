Palermo, il documento per la Cop 29 prende forma all'Abbazia di San Martino delle Scale

Cambiamento climatico, istituzioni politiche e religiose, accademiche e professionali si confrontano su sfide ambientali e per stilare documento condiviso da presentare alla Cop 29.

L' incontro è previsto per sabato 26 ottobre, a partire dalle 9, nell'Abbazia di San Martino delle Scale. Presenti, tra gli altri, monsignor Lorefice, l’europarlamentare Falcone, il direttore del centro di alta formazione "Laudato Sì" del Vaticano, Fabio Baggio e Mustafa Ceric Gran Mufti, rappresentante della Conferenza episcopale.

Promuovere strategie concrete e soluzioni pratiche condivise per affrontare i temi dell'ecologia integrale partendo dalle comunità locali per trovare una proposta congiunta su come affrontare concretamente il cambiamento climatico, proposta che andrà ad integrare un protocollo che sarà presentato dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet Ets alla prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop29, che si terrà a Baku in Azerbaijan dall'11 al 22 novembre prossimo.

È questo il tema del seminario dal titolo Ecologia integrale: sfide ed opportunità per rispondere alla crisi della sostenibilità, promosso e organizzato dalla fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet ETS,con la facoltà di Scienze sociali della pontificia università Gregoriana, in programma nella storica Abbazia di San Martino delle Scale sabato 26 ottobre.