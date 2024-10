«Polizzi, senza di te non sarei Scorsese»: consegnata la cittadinanza onoraria al regista

«Oggi non sarei quello che sono senza Polizzi». È anche per questo che Martin Scorsese è diventato ieri pomeriggio(13 ottobre) cittadino onorario di Polizzi Generosa, per un momento che resterà nella memoria e nella storia madonita. Non si è parlato di altro in questi giorni: nelle strade tanta attesa, preparativi, cartelloni di benvenuto nelle vetrine dei negozi per rendere impeccabile e con grande senso d’accoglienza tipico siciliano, l’avere come ospite una personalità come Scorsese, 82 anni tra un mese. Un’atmosfera che ha fatto sentire i polizzani privilegiati, onorati di essere concittadini del grande regista e dei suoi nonni emigrati negli Stati Uniti. Il cognome originario dei nonni siciliani era Scozzese, poi modificato da un errore di trascrizione in Scorsese.

