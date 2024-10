Alberto di Monaco a Palermo per il futuro del Mediterraneo: «La ricerca è senza frontiere geopolitiche»

«Nel 1919, a Madrid il mio bisnonno Alberto I, circondato da idrologi, biologi e altri rappresentanti della scienza del mare, pronunciò il suo discorso inaugurale come primo presidente della nostra commissione dicendo che la scienza del mare è solo in attesa di essere evocata per distribuire molti benefici a tutti i popoli. Da allora, e per più di un secolo, il Ciesm promuove la ricerca collaborativa al di là delle frontiere geopolitiche». Così il principe Alberto II di Monaco nel suo discorso in occasione dell’apertura dei lavori del 43° congresso del Ciesm (la Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del mar Mediterraneo), alla Cavallerizza di Palazzo dei Normanni a Palermo, che vede impegnati 400 ricercatori provenienti da 23 Paesi. «È importante - prosegue - mettere insieme migliaia di scienziati marini, provenienti da tutte le sponde in cui si affaccia il mare, con le culture diverse che ne fanno parte, per portare avanti la ricca e diversificata eredità Mediterranea. Dobbiamo essere fieri delle nostre differenze: finché ci sarà rispetto e dialogo, si produrranno scintille di creatività».