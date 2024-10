Alla scuola Falcone dello Zen elettrocardiogramma e visite medico-sportive gratuite per gli studenti

La scuola si apre al territorio e ancora una volta va incontro agli studenti e alle loro famiglie. All’istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen i bambini e i ragazzi si sono sottoposti gratuitamente a visite ed elettrocardiogrammi ed è stato rilasciato loro il certificato di buona salute che permette di fare attività sportiva. A breve, infatti, gli studenti parteciperanno ad attività sportive nella scuola, finanziate con fondi Pnrr, ma per potervi accedere hanno bisogno del benestare da parte dei medici. Per questo i genitori avrebbero dovuto accompagnare i figli dai pediatri o a Medicina dello Sport per sottoporsi a visita e ad elettrocardiogramma. L’opportunità invece è arrivata direttamente a scuola, grazie alla collaborazione sinergica tra scuola e Asp.

«Abbiamo dato la possibilità a tanti ragazzi – dice il preside Massimo Valentino – di avere direttamente a scuola il certificato di sana costituzione che serve per l’attività sportiva. La prevenzione in età pediatrica è molto importante. Molti, inoltre, avrebbero avuto difficoltà a spostarsi per sottoporsi a elettrocardiogramma e tutto quello che serve per avere un certificato per fare attività sportiva. Ringrazio l’Asp per la sensibilità dimostrata».