Palermo, educatori e famiglie a scuola di didattica alternativa: sette mesi di formazione allo Zen

Sette mesi di incontri professionali con formatori, formatrici ed esperti nel settore dell’educazione e delle nuove tecnologie per un’attività aperta a docenti, pedagogisti, associazioni e famiglie. Uno spazio di confronto e formazione per riflettere sulle nuove dinamiche sociali tra le giovani generazioni, sugli spazi di conflitto tra reale e virtuale e sulle buone pratiche pedagogiche per ridurre le barriere generazionali, comprese quelle emotive.

Continua il progetto «CityZen- Essere Comunità», realizzato dal «Laboratorio Zen Insieme» con altre due storiche associazioni del quartiere – Lievito Onlus e Bayty Baytik - all’interno del bando per le comunità educanti, finanziato da «Con I Bambini»: dopo le fasi di co-progettazione dello spazio pubblico al Giardino di via Primo Carnera, che verrà trasformato dalla comunità dei residenti in luogo di partecipazione pubblica attiva secondo i bisogni degli abitanti dello Zen, il progetto «CityZen» apre le iscrizioni al percorso di formazione sulle prassi operative per attivare un processo di co-costruzione e di conoscenza in cui operatori, operatrici, insegnanti ed altre figure professionali saranno impegnate/i a condividere e rielaborare le proprie esperienze, analizzare e riformulare le criticità incontrate nei diversi contesti di lavoro e definire ipotesi metodologiche e soluzioni originali ed efficaci.