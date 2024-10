Torna Sherbet, il gelato protagonista a Palermo tra eventi e chef stellati

Oltre 50 maestri gelatieri da ogni parte del mondo; laboratori in cui ammirare la produzione «live»; momenti di approfondimento e culturali. Torna, dall’8 all’11 novembre, Sherbeth a Palermo. Cuore pulsante della manifestazione saranno piazza Verdi e via Maqueda, proprio di fronte al teatro Massimo. Qui saranno installati un grandissimo Atelier artigianale in cui i gelatieri, provenienti da varie parti del mondo, prepareranno i loro gusti rigorosamente alla maniera artigianale con l’ausilio delle macchine dell’azienda Bravo Spa che potranno essere degustati nei «Chioschi del Gelato artigianale».

Quest’anno la novità di ben due auditorium: uno si troverà all’interno della «Sala dei dipinti» nel Teatro Massimo di Palermo e uno accanto all’Atelier del Gelato, dove esperti si confronteranno su vari temi attinenti al mondo del gelato. Ci saranno anche cooking show con chef stellati e un evento insieme a Ruben, considerato da Forbes uno dei più bravi food influencer. Con loro i gelatieri Renato Trabalza e Lorenzo Domenighini.