I 6 gemelli di Torretta s'incontrano in un locale, il sindaco posta foto sui social

I sei gemelli di Torretta, nati da due parti trigemellari, si incontrano in pizzeria e il sindaco, Damiano Scalici, anche lui nel locale, scatta le foto e le posta su Facebook. I primi tre gemelli sono nati a Torretta, in provincia di Palermo, il 5 ottobre 1990, da Anna Maria Mannino e Totò Campo. Sono Salvatore Rachele e Rosa Maria. Il 15 novembre 2022 Anna Maria Gentile, moglie di Gianrosario Aliberti, partorì tre gemelli: Gioele, Emanuele e Gabriele.

I sei gemelli, con i genitori, si sono incontrati in pizzeria dove i Campo festeggiavano il compleanno. «Ricordo la gioia, la felicità che avvolse la nostra comunità quel 5 ottobre 1990, quando Anna Maria Mannino diede alla luce tre splendidi gemelli. Li ho incontrati in pizzeria a festeggiare i loro 34 anni e ho voluto fare foto dei tre gemelli adulti con i tre piccoli in braccio» dice il sindaco.