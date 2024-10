Addio al professore e imprenditore Maniscalco, fu ai vertici di Confindustria

È morto Massimo Maniscalco, storico imprenditore, laureato in giurisprudenza e avvocato, professore di Diritto pubblico alla facoltà di Scienze Politiche. Era stato allievo del professore Pietro Virga, storico docente di Amministrativo. Maniscalco è stato soprattutto un noto imprenditore palermitano nel settore delle autovetture Fiat e degli autobus e dei veicoli industriali a marchio Iveco. Nella sua lunga carriera è stato presidente della Sivibus Spa, concessionaria regionale Iveco Bus per la Sicilia e della Sira Srl, concessionaria Fiat auto.

Da imprenditore ha rivestito diversi ruoli che gli avevano dato grande visibilità. Infatti, è stato vice-presidente di Confindustria negli anni Novanta, quando al vertice degli imprenditori palermitani c’era Ettore Artioli. Maniscalco è stato pure vicepresidente e consigliere delegato dell’Isida, la più antica business school in Italia, è stato anche presidente della sezione cittadina dell’Ucid. Come professore universitario è stato autore di diverse pubblicazioni come Globalizzazione, democrazia e mercati e PolitikApp. E portano la sua firma oltre 100 articoli su politica, etica, classe dirigente e economia.