Divertimento e inclusione una giornata inclusiva a Palermo per tutti i bambini senza barriere

«Perché non solo il 2 aprile, Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, bisogna sensibilizzare sul tema, ma ogni giorno – spiegano la presidente e il vicepresidente dell’associazione Loreta Lipari e Leandro Lago -. Vogliamo che i bambini, ma anche gli adulti, scoprano che un mondo senza pregiudizi e senza limiti è possibile».

Una grande festa per tutti i bambini senza differenze né barriere. L’associazione Elle Aba Palermo ha organizzato una giornata divertente e inclusiva e al tempo stesso di riflessione e sensibilizzazione, sul tema dell’autismo, al Bosco di Tommy. Una giornata di sorrisi e divertimento per celebrare, con allegria, i principi di inclusione sociale.

È stata una giornata di divertimento per i più piccoli per celebrare, con allegria, i principi di inclusione sociale, ma anche di confronto tra le famiglie e di conoscenza tra i genitori e gli operatori. Elle Aba Palermo svolge corsi di formazione e sensibilizzazione in merito ai disturbi del neurosviluppo. È un centro formato da professionisti che svolgono un lavoro di rete multidisciplinare attraverso logopedia, terapia mio-funzionale, psicomotricità, supporto psicologico, doposcuola specialistico, pet terapy.

In un pomeriggio all’insegna dell’inclusione e del divertimento, i bambini hanno sperimentato giochi e laboratori educativi in uno spazio aperto e accogliente, un luogo di socialità e condivisione. L’obiettivo, oltre a farli divertire insieme, era quello di abbattere gli stereotipi, rimuovere i pregiudizi, unire e coinvolgere le diversità, supportare i servizi, aumentare la consapevolezza sulle tematiche legate all’autismo, promuovere il rispetto della diversità e l’importanza di essere comunità, educare all’uguaglianza e alle pari opportunità.