Fondazione Dragotto, anche a Palermo la giornata della salute

«Una sera si parlava di femminicidi, di delitti, di manie di persecuzione, di piccole bande di ragazzi; e via via che ragionavamo, mi rendevo sempre più conto che si trattava di malati. Poi un giorno ho ascoltato un ragazzo in tv, che aveva commesso un omicidio, e aveva dichiarato “io volevo uccidere per sentirmi libero”. Ecco, da qui ho capito che questa nostra società non sta bene, ha bisogno di aiuto. E io voglio darlo». Tommaso Dragotto non si erge a mecenate, anzi forse è un termine che gli sta stretto o, da imprenditore fattivo quale è, vede come anacronistico in tempi in cui si imbraccia un mitra e si spara a raffica sulla folla, in nome di un Credo, di un’idea, di un disagio.

«Volevo fare qualcosa e la mia segretaria mi segnala la Giornata della salute. Mi sono detto, organizziamola, adottiamola come un figlio, rendiamola non un spot per un giorno, ma un progetto pratico di supporto a chi ha bisogno di aiuto».