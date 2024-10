È morto a 84 anni l'imprenditore Rocca, fondò la discoteca La Conchiglia a Balestrate

È morto a 84 anni l’imprenditore palermitano Vittorio Rocca, colui che fece sognare e ballare tantissimi giovani per oltre un quarantennio. Fondatore della famosissima La Conchiglia, discoteca all’aperto che attirava ogni settimana migliaia di giovani da ogni parte della Sicilia, portò ad esibirsi nel paese marinaro artisti di grandissima fama.

Rocca si è spento nella sua abitazione a Palermo, a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata. Sino a qualche anno fa passava praticamente tutte le estati a Balestrate, divenuta la sua città adottiva. Chiunque lo ricorda come un imprenditore visionario negli anni ’60. Esattamente nel 1962 fondò La Conchiglia che di lì a poco diventò una discoteca a tutti gli effetti, prima della chiusura a causa del fallimento nel 2003.

Vittorio Rocca portò soprattutto un nuovo modo di divertirsi, ballando sotto le stelle e per di più in un’area pubblica, grazie alla stipula di un accordo con il Comune. La sua idea ebbe così tanto successo che in quegli anni fu in grado di portare in quel palco i Pooh, i Matia Bazar, Claudio Baglioni e Ornella Vanoni, solo per citare alcuni tra i cantanti e i gruppi più famosi dell’epoca.