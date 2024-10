«Motivazione e attenzione», professionisti riuniti a Palermo sui disturbi dell’apprendimento

«L’attenzione esecutiva nell’apprendimento scolastico e motorio, dai modelli teorici agli aspetti pratici» è il tema dell’incontro che si terrà a Palermo, sabato 5 ottobre dalle 8.30 e fino alle 17 nella sede dell’Ordine dei Medici, a Villa Magnisi.

L’evento verterà sui modelli da applicare nelle scuole e nel mondo dello sport, ma sarà anche momento di discussione su come le attività di potenziamento cognitivo e dell’apprendimento o di come le attività ludiche e sportive possano sviluppare e migliorare l’attenzione dei ragazzi. Infatti, uno dei temi principali sarà quello sull’attenzione in bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), con bisogni educativi speciali (Bes) e Deficit di attenzione e iperattività (Adhd). Ma non solo, infatti, Il convegno si focalizzerà pure sull’importanza di costruire una rete tra clinica, scuola e famiglia ed anche sull’influenza positiva che ha l’attività sportiva proprio sull’apprendimento, sensibilizzando la promozione e la pratica delle attività sportive tra i giovani.

«La letteratura scientifica - dice Sara Ferina di Virtualmente, organizzatrice del convegno - mette in evidenza come la nostra attenzione sia più fragile. Siamo sottoposti ad un flusso di informazioni sempre più ampio e questo può impoverire la nostra capacità di attenzione e concentrazione; abbiamo sviluppato delle abitudini che ci rendono meno efficaci. I neuroscienziati Posner e Rothbart affermano che l’attenzione ci fornisce meccanismi che stanno alla base della nostra consapevolezza del mondo e del controllo dei pensieri e delle emozioni. Da ciò la necessità di organizzare questo evento che ci può dare delle chiavi di lettura diverse quando parliamo di “attenzione e disattenzione”».