È morto Rosario Taravella, volto noto della tv a Cefalù

È morto Rosario Taravella. Aveva 64 anni ed era un volto noto nel mondo della televisione locale da oltre un ventennio. Tanti i programmi di successo da lui prodotti, per ultimo Fashion magazine tv, con approfondimenti sulla moda ma anche eventi di cultura, società e spettacolo. I funerali sono stati celebrati oggi, lunedì 30 settembre, nella cappella Maria madre della chiesa di Campofelice di Roccella. Il feretro è stato tumulato presso il cimitero di Campofelice di Roccella.

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e parenti sui social per Rosario. Tra quelli più emozionanti quello del figlio, Adriano Taravella. «Ciao papà, in questi momenti non esistono parole adeguate, e non voglio neanche dirti addio, perché per me non sei mai andato via. Rimarrai sempre accanto a me, con i tuoi consigli e il tuo modo di prenderti cura di me. Sei stato un papà, un fratello, un amico, un esempio di vita, anche quando la vita mi ha voltato le spalle. Tu eri sempre lì. Ti ho sempre ammirato e forse ti ho poco rispettato, ma per me sei e sarai sempre un modello da seguire, un Uomo che ha sempre avuto una soluzione per tutto e che non ha mai perso la speranza, in qualunque situazione. È proprio questo che porterò per sempre dentro di me: la tua grande forza. E se mai avrò dei figli, farò lo stesso con loro. Per un motivo o per un altro mi sono trovato lontano dalla mia terra, dalla mia famiglia e da te, non potendo vederti invecchiare, facendo anche miliardi di errori stupidi ma anche da lontano sei stato sempre vicino. Abbiamo sempre avuto caratteri difficili, soprattutto io, e non ti ho mai dimostrato quanto ti voglia veramente bene. Avrei voluto abbracciarti e dirtelo un'ultima volta, ma va bene così. So che ovunque tu sia, sarai con me nei momenti difficili e anche in quelli più belli. Ti voglio bene papà, e te ne vorrò per sempre. Fai buon viaggio».