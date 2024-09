Palermo, festa per il patrono della polizia con un momento dedicato alle famiglie

Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore di polizia. Stamane (domenica 29 settembre), alle 11, in occasione della ricorrenza del 75° anniversario della proclamazione di San Michele Arcangelo, quale patrono della polizia, è stata celebrata, presso la chiesa SS. Salvatore, di Palermo, una Santa Messa.

La celebrazione eucaristica è stata scandita dai canti del coro dell’Associazione nazionale della polizia di Stato, sezione di Palermo, e si è conclusa con la preghiera a San Michele. Anche quest’oggi, come negli anni scorsi, la polizia di Stato ha festeggiato il proprio Santo Patrono con le famiglie dei poliziotti, in un evento, denominato «Family Day», che rientra tra le iniziative nate per avvicinare la società civile alle istituzioni in un percorso di legalità condivisa e partecipata.