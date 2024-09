Palermo, parte la raccolta rifiuti porta a porta a Partanna e a Mondello: c'è chi va in giro col sacco che penzola dall'auto - VIDEO

È il primo giorno di raccolta porta a porta tra Mondello e Partanna, quartieri della periferia di Palermo, ma molti residenti hanno seguito le vecchie abitudini, gettando comunque in strada i rifiuti dove prima c'era il cassonetto. Risultato: discariche tra le vie Mattei, Canale e Venere. Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro è andato in giro nel quartiere sin dalle 7 di mattina e allarga le braccia: «Tutti - dichiara - erano stati più che informati sui turni di raccolta indifferenziata e differenziata. Ma è più facile gettare dove capita, senza aspettare il giorno prestabilito per il ritiro». Un furbetto dei rifiuti è stato colto quasi sul fatto proprio da Todaro, che in auto stava monitorando la situazione. L'auto con a bordo il presidente si è trovata davanti una macchina con un vistoso sacchetto di immondizia penzolante dal finestrino a Partanna.