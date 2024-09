La piccola Norvegia di Sicilia è sulle Madonie: un progetto per la tutela degli agrifogli

Una piccola Norvegia nel cuore verde della provincia di Palermo. È entrato nelle fasi operative il progetto scientifico di studio del bosco di agrifogli monumentali di Piano Pomo, tra Petralia Sottana e Castelbuono, nel Parco delle Madonie. Il piano, finanziato dall’Ente Parco, è stato elaborato da una cooperazione scientifica di rilievo nazionale ideata da Rosario Schicchi (docente del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo) e da Gianluca Piovesan (del Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia).

La ricerca permetterà di mappare, misurare, verificare lo stato di salute degli alberi e datare le piante più grandi del bosco che comprende, complessivamente, 5 nuclei per un totale di 317 piante, alcune alte sino a 20 metri e di circa 300 anni di età. «Nell’ottica della ricerca per la tutela della biodiversità, abbiamo deciso di sostenere questo progetto di grande rilevanza scientifica - spiega il commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone - teso a studiare e proteggere il popolamento di agrifoglio più rappresentativo del bacino del Mediterraneo e dell’intero areale della specie: basti pensare che per trovare esemplari simili, occorre andare addirittura in Norvegia».