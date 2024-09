«Liberi di scegliere», il percorso di legalità riparte dalle scuole: la diretta

Il destino? Può essere cambiato, anzi costruito, grazie alla consapevolezza e al coraggio di capire cosa è bene e cosa è male. E di imboccare la strada giusta, anche se porta lontano da dove si è nati. È l’obiettivo di «Giustizia e umanità-Liberi di scegliere», il percorso educativo ideato dall’associazione Biesse e ispirato all’operato del giudice minorile Roberto Di Bella. Nata in Calabria, dov’è stata recepita con legge regionale, l’iniziativa sbarca ora in Sicilia grazie al protocollo firmato dall’assessorato all’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale, che lancia il percorso nelle scuole, lì dove i giovani capiscono quale strada scegliere.

Il protocollo siciliano sarà presentato oggi alle 10,30 nel salone delle Bifore di Palazzo Sclafani a Palermo (nella foto), messo a disposizione dal Comando militare dell'Esercito in Sicilia, alla presenza delle istituzioni e delle rappresentanze del mondo scolastico, per diffondere il percorso di legalità nel tessuto civile siciliano attraverso un’ampia condivisione. All'evento interverranno per i saluti istituzionali Francesco Principe, generale di brigata, neo comandante del Comando militare dell’Esercito in Sicilia, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e Flora Randazzo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo.