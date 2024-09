Premio internazionale Books For Peace assegnato al presidente del Centro studi Federico II

In occasione della giornata internazionale della Pace è stato conferito al presidente del Centro Studi Federico II, Giuseppe Di Franco, il premio internazionale Books For Peace 2024.

In considerazione delle sue eccezionali capacità professionali e delle sue elevate qualità umane – si legge nella motivazione - per il suo prezioso lavoro a favore della pace, dei diritti umani e per l’importante lavoro svolto dal prestigioso Centro Studi Federico II».

L’ambito riconoscimento, giunto alla sua ottava edizione sotto la guida del presidente Antonio Imeneo, è promosso in collaborazione con Unesco e Unfpa (fondo delle Nazioni Unite a favore della popolazione) e quest’anno è stato conferito a diverse personalità tra le quali: l’ambasciatore Stefano Baldi, il presidente della Fondazione Mei, Paolo Masini, il direttore generale Esa, Giuliano Berretta, lo scrittore e giornalista Goffredo Palmerini, i giornalisti Paola Donnini, Pierfrancesco Pensosi e Gianfranco Vestuto, il direttore degli scavi di Pompei, Gabriel Johannes Zuchtriegel.