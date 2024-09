Palermo: il difficile ricordo di Lia Pipitone, la ragazza uccisa per essersi ribellata al padre mafioso

A Palermo rimosso il cartello in via Papa Sergio I numero 61, in ricordo di Lia Pipitone, figlia del boss dell'Acquasanta Antonino, uccisa il 23 settembre 1983, all'età di 25 anni, dai mafiosi Vincenzo Galatolo e Antonio Madonia. Era un cartello provvisorio in attesa di una targa definitiva. Dopo sei mesi quest'ultima non c’è ancora e non c’è più nemmeno il cartello sistemato lo scorso marzo. L'omicidio maturò in ossequio alle regole ferree imposte dalla subcultura patriarcale mafiosa, dalla quale Lia aveva voluto affrancarsi.

Il coordinamento di Libera Palermo, nel giorno del 41° anniversario dell’uccisione della giovane palermitana, torna sul luogo del delitto per attaccarne un altro. Se l’autorizzazione non arriva dal proprietario dell’immobile, Libera chiede al Comune allora di sistemare una pietra sul marciapiede in memoria della ragazza vittima della mafia. Oggi, dopo sei mesi, dal Comune arriva il via libera: verrà sistemata una pietra di inciampo.

«Una piccola battaglia è stata vinta – spiega Clara Triolo, della segreteria provinciale di Libera – perché nel maggio di quest’anno la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’impedimento fino al quarto grado per il riconoscimento dello status di vittima innocente di mafia di Lia Pipitone. Questo è solo un primo passo, poi dovrà pensarci la politica. Nel frattempo però la targa temporanea in memoria di Lia Pipitone è stata rimossa. Abbiamo chiesto autorizzazione al Comune per una pietra di inciampo che restituisca definitivamente la memoria in questo quartiere. Tuttavia da sei mesi a questa parte non abbiamo ancora ricevuto risposta».