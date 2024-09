Vacanza sollievo, Samot e Aisla vicine alle persone affette da Sla

Un fine settimana sereno al mare, tra giochi, relax e natura, assieme ai propri cari. Si è appena conclusa la prima edizione del progetto Vacanza Sollievo-Estate 2024 dedicato alle persone affette da SLA. Il CDS Hotels di Terrasini ha ospitato cinque pazienti ed i loro accompagnatori: «Il progetto nasce dall'idea condivisa tra Samot e Aisla Palermo - spiega Antonino Petronaci, case manager SLA della Samot- di offrire un momento di svago e sollievo fra i nostri assistiti a ai loro caregiver, costretti per difficoltà logistiche, funzionali ed organizzative a non poter uscire dal proprio domicilio per diversi anni durante l'arco evolutivo della malattia, causando spesso isolamento sociale dell’intero nucleo familiare. Il progetto dunque mira anche al potenziamento della rete sociale creando un clima di condivisione, di confronto e dando un supporto psicologico».

«È stata soprattutto un’esperienza valida dal punto di vista sociale, relazionale. - commenta Rosaria Durante, moglie e caregiver -. Da anni non trascorrevamo dei momenti così lieti e soprattutto abbiamo avuto modo di conoscere altre persone che affrontano la stessa malattia e le stesse problematiche. Il confronto è stato fruttuoso. È stata una boccata d’aria, siamo grati ad Aisla Palermo e alla Samot, i suoi operatori sono stati fondamentali».