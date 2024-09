«Dare la vita non è morire»: l'omaggio dell'arcivescovo di Palermo al martirio di padre Puglisi

Si sofferma sul lavoro fatto da padre Pino Puglisi con i giovani l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nell’omelia pronunciata in Cattedrale in occasione del 31esimo anniversario dell’uccisione per mano mafiosa del parroco beato di Brancaccio. «Pino Puglisi - dice l’arcivescovo - lungo l’arco del suo ministero presbiterale come parroco e formatore di coscienze, soprattutto nell’ambito giovanile, ha oggettivamente posto chiari segni e parole di liberazione dall’oppressione mafiosa, perché ha camminato come discepolo fedele dietro a Gesù, lo ha amato con tutto sé stesso, si è nutrito del suo Vangelo e lo ha annunziato da testimone autentico, da martire, fino al martirio di sangue».

Citando un testo del sacerdote, Lorefice afferma: «Chi è chiamato a seguire Cristo deve vivere del suo stesso respiro, porre i propri passi sulle sue orme. E, se ti dovessi accorgere che queste orme conducono alla croce, gioisci e fai come lui ha fatto: dona la tua vita spontaneamente. Ricorda: dare la vita non è morire, ma è il massimo servizio che può e deve rendere un vero servo di Dio».