Palermo, le studentesse del Vittorio Emanuele travolte da un'auto: dopo 40 anni arriva il diploma

«È una giornata per noi ricca di emozione e commozione. Il ricordo delle due studentesse del nostro liceo è sempre presente – spiega la dirigente scolastica del Vittorio Emanuele II, Mariangela Ajello -. Ci sono tante targhe che ricordano queste due ragazze. Anche l’aula magna della succursale è intitolata a loro. Sono sempre nella nostra memoria. È bello che l’iniziativa sia partita proprio dal comitato di ex studenti, dai compagni di scuola di Loredana e Sabrina che hanno sentito l’esigenza di accompagnare il ricordo delle compagne con la consegna di questi diplomi. Questo ci fa comprendere come la scuola sia proprio il luogo dove nascono le relazioni umane più profonde».

In occasione del quarantesimo anniversario della loro scomparsa, infatti, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di conferire a Sabrina e a Loredana il diploma alla memoria. La proposta è partita dal Comitato ex alunni del Vittorio Emanuele II, in particolare da Piero Mandalà e Pietro Velardi.

Oltre agli studenti e agli ex compagni delle due ragazze ci sono anche alcuni familiari, come la zia Anna, sorella del padre Lorenzo e la cugina Antonina La Malfa che ha detto: «Provo rabbia per quello che è successo ma anche gratitudine e amore per il ricordo che viene mantenuto. Quando le persone continuano ad abitare dentro di noi non muoiono mai e per me Loredana e Sabrina sono uno spirito guida».

Presente alla cerimonia anche l’assessore comunale all’Istruzione, Aristide Tamajo, che ha ricordato i genitori delle due ragazze, Lorenzo e Maria, scomparsi entrambi qualche anno fa, che dopo la morte delle figlie, hanno donato il risarcimento di 250 mila euro al Comune per la riqualificazione di sette asili. Uno di questi, in via Cristodulo ad Acqua dei Corsari, porta proprio il nome di Sabrina e Loredana La Malfa. «Quel 14 settembre di 40 anni fa ha distrutto la vita delle due ragazze e stroncato quella dei loro genitori - dice l’assessore – che hanno reagito con un gesto nobile, di grande altruismo e generosità. Hanno donato una somma ingente al Comune per recuperare gli asili nido». Non nascondono la loro emozione le giovani diciassettenni Martina e Alessandra che hanno ricevuto i diplomi a nome di Sabrina e Loredana. Questi riconoscimenti saranno portati al cimitero di Santa Maria di Gesù, sulla tomba dove riposano le due studentesse mai dimenticate.

Nel video parlano la preside Mariangela Ajello, Antonina La Malfa cugina delle due studentesse, l’assessore comunale all’Istruzione Aristide Tamajo e le attuali studentesse Martina Mandalà e Alessandra Volpe