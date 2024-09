Il coro giovanile dei quartieri di Palermo torna a esibirsi: iniziativa del Massimo nel rione Sperone

Quattro cori per quattro quartieri della più difficile periferia: Danisinni, Roccella-Sperone e Zen hanno creato quattro cori, riuniti e formati dal Teatro Massimo per portare la musica tra gli abitanti delle zone tra le più disagiate della città. Domenica 15 settembre alle 21:00 nella Chiesa di Maria SS. delle Grazie, la parrocchia gestita da un instancabile Don Ugo, andrà in scena «Santa Rusulia».

Il coro delle quattro comunità è accompagnato dalla Massimo Kids Orchestra (nella foto d'archivio), la formazione giovanile del Teatro Massimo, diretti dal maestro Manlio Messina. Un concerto-spettacolo con le immagini e i video di Gianluigi Toccafondo e la scenografia di Stefano Canzoneri.

Un’opera corale liberamente ispirata alla vita straordinaria della Patrona di Palermo, amata in tutto il mondo. Sono previsti momenti recitati dall’attrice Ilenia Di Simone e cantati dal soprano Manuela Traina. Le musiche attingono a Puccini, Handel, Boito. Ed è una nuova tappa del progetto Instant/ShortOpera che già lo scorso anno portò nella fattoria sociale di Danisinni una Traviata Short sempre per la regia di Marco Canzoneri, operazione di successo che vide partecipare l’intero quartiere.