Il Park Art Fest di Carini dona un assegno all'Ospedale dei Bambini di Palermo

È stato consegnato ieri mattina all’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo, l’assegno da 800 euro raccolto durante il Paf-Park Art Fest, che si è svolto a Carini dal 5 all’8 settembre. La cifra è stata donata dagli sponsor dell’evento realizzato all’interno del parco Almoad.

Alla consegna erano presenti Nino Messina, ideatore del Paf, Santo Fruscione, dirigente medico dell’Ospedale dei Bambini, e i medici del Di Cristina. Presente anche Batman, alias Salvatore Monni, uno dei più famosi cosplayer italiani del supereroe della Dc, arrivato da Cagliari appositamente per consegnare l’assegno e portare un po’ di gioia ai piccoli pazienti dell’ospedale. A sorpresa, Salvatore Monni è anche andato a trovare i bambini dell’Ipab Casa del Fanciullo di Carini. «Quest’anno il Paf ha raggiunto numeri record di presenze», ha detto Messina. «Sono state circa cinquemila le persone che hanno partecipato al Park Art Fest, di cui 1.500 solo sabato. Siamo orgogliosi di essere riusciti a coniugare questo evento, organizzato soprattutto per i più piccoli, e la beneficenza, aiutando i bambini in ospedale».