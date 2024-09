Palermo, il Teatro Biondo piange Ninni Annaloro: fotografo di tanti spettacoli e capo elettricista, lo ricorda con affetto anche il mondo del nuoto

Lutto al Teatro Biondo di Palermo: è morto a 65 anni Ninni Annaloro, fotografo di centinaia di spettacoli e capo elettricista. Storico lavoratore del Teatro, ha fotografato numerosi spettacoli di Scaldati. Faceva parte del primo nucleo di lavoratori, era lì quando nacque il Teatro Stabile, nell'88. Adesso era in pensione da qualche anno.

«Siamo profondamente addolorati - scrive in un post il Teatro Biondo - per la scomparsa di Nino Annaloro, al nostro fianco per tanti anni come capo elettricista, light designer e fotografo di scena. Nino è stato con noi sin dalla nascita del Teatro Stabile, contribuendo con il suo lavoro, il suo ingegno e la sua dedizione al successo di numerosi spettacoli. Grazie alla sua preziosa documentazione fotografica, oggi possiamo custodire e condividere la memoria di tante stagioni teatrali che hanno fatto la storia del Teatro. Lo ricorderemo sempre. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici».