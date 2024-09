La superstar del basket americano LeBron James in giro per le strade di Palermo

Incredibile ma vero LeBron «the King» James in visita a Palermo. La superstar dell'Nba è stata avvistata in città per una fugace visita: in molti lo hanno riconosciuto e hanno tentato di strappare un selfie, ma il folto gruppo di guardie del corpo ha evitato l'assalto dei fan impazziti.

Sui social rimbalzano le foto dei fortunati che hanno incontrato per puro caso il cestista americano più famoso al mondo e neo campione olimpico: LeBron è stato avvistato nel centro storico, in particolare nei pressi della chiesa della Catena tra corso Vittorio Emanuele e la Cala.

In molti si sono chiesti se fosse effettivamente lui: prova principe la fotografia pubblicata sul proprio profilo Instagram dal ristorante Il Gagini di via dei Cassari, dove la stella dei Los Angeles Lakers si è fermata a pranzare (nella foto).

Il campione del basket a stelle e strisce era in città già da ieri sera: sul suo profilo Instagram, infatti, c'è una storia che ritrae il golfo palermitano. Non si sanno le prossime tappe del suo viaggio, di sicuro c'è che la Sicilia e il suo capoluogo sono ancora una volta meta preferita delle grandi stelle dello sport e del cinema.