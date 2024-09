I mille volti del Festino raccontati dai fotografi siciliani

«Grazie a questa mostra fotografica porteremo il racconto di Palermo fuori dalla Sicilia e oltre l’Italia - ha affermato l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella - in linea con una rinnovata identità internazionale della quinta Città d’Italia. Abbiamo iniziato a farlo quest’anno, presentando il Festino a Roma, a New York e a Londra e continueremo a farlo».

I mille volti del 400° Festino in un lungo reportage a più mani che documenta i momenti più significativi delle celebrazioni dedicate alla Santa patrona. Con la premiazione di Antonino Costa, Igor Petyx e Maria Lannino, vincitori del Concorso fotografico «Palermo rifiorisce con Santa Rosalia», si è inaugurata alla GAM la mostra che testimonia l’omaggio e l’affetto di Palermo per la sua Santuzza.

Cannella ha concluso anticipando il rinnovato impegno dell’Amministrazione per il Festino 2025, a quattrocento anni dalla sua prima celebrazione un anno dopo il ritrovamento dei resti di Rosalia e la liberazione dalla peste.

«Sono immagini che raccontano di un Festino dedicato alla speranza», ha detto il sindaco Roberto Lagalla. «Palermo ha intrapreso un percorso di cambiamento che, dopo i primi anni passati a mettere in sicurezza i conti, ha come obiettivo la realizzazione di una serie di interventi che guardano in modo particolare alla cultura e all’indotto creato dal turismo».

Se «Il carro trionfale sul Cassaro, la Santuzza tra la folla» di Costa rappresenta bene lo spirito del Festino e la sua mescolanza fra sacro e profano, «La speranza sono loro» di Igor Petyx racconta la Palermo dei bambini che vedono ogni cosa con occhi incantati. «Ora tocca i giovani, ai più piccoli, procedere lungo la strada della bellezza, della legalità e del rispetto sociale», come ha scritto Roberto Gueli nelle motivazioni del premio, ricordando poi il ruolo importante d’informazione che svolgono i fotografi giornalisti. Petali colorati sparsi sul selciato dei Quattro canti e una figura che abbandona la scena sono il soggetto di «Quel che resta» di Maria Lannino, «una foto che trasmette un senso di nostalgia e contemporaneamente di appartenenza, facendo emergere le emozioni collettive legate a un evento che unisce le persone», come scrive Francesca Martinez Tagliavia.

Ma le immagini in mostra sono davvero tante e molte ugualmente meritevoli. Grazie ad esse il visitatore può ripercorrere dettagli e atmosfere di una festa cara a tutti i palermitani.