Il giorno di Rosalia a Palermo, la salita al santuario in cerca di grazia

«Viva Santa Rusulìa». È questo il leitmotiv che ha accompagnato la città in questo lungo anno giubilare, per il quarto centenario del rinvenimento delle spoglie mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino, seguite dalla liberazione dal flagello della peste.

Scarpe da ginnastica, vestiti comodi, zaino in spalla e borraccia piena d’acqua, tanti fedeli hanno raggiunto ieri le falde di Monte Pellegrino, per recarsi a piedi dalla Santuzza, in questo primo appuntamento con l’«acchianata», che continuerà oggi - giorno di Santa Rosalia - e nei giorni a seguire di questo mese.

Un rito che si ripete ormai da secoli, che ha visto tanti ciottoli consumati dalla moltitudine di pellegrini che hanno voluto raggiungere a piedi, spesso con lacrime di dolore, il «sacro monte», per chiedere una grazia personale alla Santa. Un cammino che porta anche all’incontro con «i fratelli e le sorelle che vediamo lungo la salita - ha detto l’arcivescovo Corrado Lorefice - e lungo il cammino dobbiamo portare in dono l’esempio della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme, residenti e pellegrini, possiamo arricchirci nella mutua edificazione. Lasciamoci coinvolgere lungo la salita dal coraggio di Rosalia e dal suo cuore. Lei che ha avuto cuore nelle scelte che ha fatto, che ha avuto cuore nel silenzio della sua esistenza, che ha avuto cuore perché generata dall’Amore di Cristo».