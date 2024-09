Palermo rende omaggio a Dalla Chiesa, alla moglie Setti Carraro e all'agente Russo

Oggi a Palermo omaggio alle vittime dell’attentato mafioso di via Isidoro Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente scelto della polizia di Stato Domenico Russo, uccisi il 3 settembre di 42 anni fa. Alle 9.30, momento commemorativo nel luogo della strage con deposizione di corone d’alloro da parte delle autorità civili e militari; alle 10, nella cattedrale di Palermo, Messa officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice e, a seguire, commemorazione con interventi delle autorità. Successivamente, presso il cippo commemorativo dedicato al generale in via Vittorio Emanuele, su iniziativa del Comando Legione carabinieri Sicilia, omaggio floreale da parte dei bambini dei quartieri a rischio di Palermo. Presente, in rappresentanza del governo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Nella foto la commemorazione del 2023