Promuovere i diritti con l’arte, un confronto senza barriere all'istituto dei ciechi di Palermo

Si confrontano sulle strategie di promozione dei diritti, della pace e della partecipazione democratica giovanile in Italia e nel mondo, attraverso le arti e la creatività all’istituto dei ciechi Florio - Salamone. Per dieci giorni, fino a sabato prossimo, giovani under 30 partecipano al progetto di interscambio Paint for Freedom, che coinvolge - oltre all’organizzazione palermitana - anche Amigos de Europa dalla Spagna, Aldic dal Lussemburgo e Youth Id dalla Francia. Il programma è ideato e diretto per Raizes da Francesco Campolo e fa ricorso alle arti, alla pittura e al teatro per disegnare democrazia e pace nel mondo.

Le sessioni di lavoro saranno dedicate all’analisi delle più pressanti sfide contemporanee sui diritti umani e per una pace stabile. Gli incontri - facilitati da Marco Romano, uno dei responsabili del progetto - stimoleranno i partecipanti allo studio delle storie di vita quotidiana che presentano un vulnus per la protezione dei diritti fondamentali, sugli strumenti necessari a produrre un cambiamento, sulla individuazione degli interlocutori che possono favorirlo.