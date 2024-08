Che cos'è un downburst, il fenomeno meteorologico che ha affondato il Bayesian

Il downburst, definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Questo è ciò che si legge su Wikipedia a proposito del fenomeno meteorologico che ha causato l'affondamento del veliero Bayesian al largo di Porticello, secondo quanto hanno detto i magistrati oggi in conferenza stampa. Le folate possono raggiungere velocità elevate, prossime o superiori ai 100 chilometri orari.

Il termine downburst fu coniato da Tetsuya Theodore Fujita, noto per la scala dei tornado, in seguito a un incidente aereo accaduto nel 1976 e causato da violenti venti di quel tipo. I danni apportati riguardano una superficie ben più estesa rispetto a quella che normalmente può essere raggiunta da un tornado. Il tornado, infatti, è un fenomeno più localizzato e caratterizzato da raffiche di vento in rotazione ciclonica. Essendo associato a fenomeni temporaleschi,n il downburst è spesso accompagnato da forti precipitazioni e fulmini. Con i termini di downdraft o downdraught s'intende una colonna d'aria in discesa veloce che impatta perpendicolarmente il suolo e si espande in tutte le direzioni, con moto orizzontale. Il regime dei venti è opposto a quello di un tornado.