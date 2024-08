A Palermo turisti e commercianti d'accordo: «La città non ha bisogno dei souvenir di mafia»

Non si trovano facilmente rispetto a qualche anno fa, ma alcuni negozietti del centro storico a Palermo ancora li hanno in vetrina tra i souvenir per i turisti che cercano qualcosa che ricordi il loro viaggio in Sicilia. I mafiusi, le statuette che riproducono il classico siciliano vestito di nero, con la coppola e la lupara, non sono più così ricercati, ma di contro in vendita e in bella mostra ci sono oggetti che richiamano palesemente il tema mafioso come le tazze che per manico hanno il grilletto di una pistola (nella foto) o i grembiuli che riproducono l’immagine del Padrino. «Non ne abbiamo in grosse quantità – dicono i commercianti di corso Vittorio Emanuele – ma li teniamo perché anche se pochi, c’è ancora qualcuno che li chiede ancora. Diamo la possibilità di acquistarli, come tutte le altre cose».

Alcuni turisti si fanno fotografare tenendo in mano la tipica statuetta dei mafiosi, altri non ci pensano nemmeno. «È stato per tanti anni l’oggetto più acquistato dai turisti come regalo da portare ad amici e parenti – dice il palermitano Francesco D’Aguanno -. Ora per fortuna i turisti che apprezzano le bellezze della nostra città cercano altro, come le teste di Moro, i simboli della Trinacria e i ventagli dalle fantasie floreali, tipici siciliani».