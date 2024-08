Sembra l'America ma è Palermo: matrimonio su due ruote fra le vie del centro storico

Qualcuno avrà pensato che si stesse girando un film. No, era tutto vero: una trentina di moto, fra Harley Davidson, Guzzi e Honda Shadow, stavano percorrendo le strade del centro storico di Palermo. Un piccolo tour turistico della città per scortare due sposi americani, Maria Carla e Gerard, che hanno scelto proprio Palermo per un matrimonio su due ruote in stile Usa.

Hanno contattato un gruppo di appassionati, il Motoclub Good Bikers Palermo guidato dal presidente Leonardo Salerno, notato sul web perché l'anno scorso ha organizzato una manifestazione dal titolo Due ruote contro la volenza sulle donne. Hanno chiesto ai bikers palermitani se fossero stati disposti ad essere presenti alle loro nozze. E così, ieri, 21 agosto, è arrivato il grande giorno. Una cinquantina di persone, in sella alle moto, hanno accompagnato - fra palloncini e bandiere americane - i due sposi fino alla chiesa prescelta per la funzione, San Giuseppe Cafasso, a due passi dal Palazzo Reale. Un grande cuore dedicato a chi non c'è più, fra i parenti siciliani della sposa, poi la funzione religiosa e infine un brindisi davanti alla chiesa. Gook Bikers Wedding, Maria Carla e Gerard, see you later in Palermo.