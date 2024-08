La scia bianca dopo la pioggia: sono i residui di olio e benzina, il polline e i materiali organici accumulati sull’asfalto

Anche a Roma, come successo a Palermo, alle prime piogge agostane si è verificato il fenomeno della scia di schiuma bianca sulle strade. Ne ha dato notizia Sky Tg24, fornendo anche una spiegazione: «Venendo da un lungo periodo senza pioggia - scrive la testata on line -, una precipitazione abbondante e violenta agisce come uno "sgrassatore": scioglie i residui di sporcizia, tra cui olio e benzina dei mezzi di trasporto, polline e materiali organici accumulati sull’asfalto, formando una patina che, quando inizia a dissolversi, si trasforma in schiuma».

A porre il quesito, fra i tanti, era stata l'Associazione dei comitati civici di Palermo, postando le foto della scia bianca in via Ernesto Basile e in corso Tukory.