Misilmeri, messa celebrata da padre Pino Vitrano: raccolti 1.150 euro per la Missione fondata da Biagio Conte

Consegnata alla Missione Speranza e Carità di Palermo, fondata da Biagio Conte, la somma di 1.150 euro raccolta a Misilmeri durante la messa presso lo Spazio della Preghiera di Piano Stoppa della famiglia di Giovanni Aloisio, nel quale si è celebrata la Santa Messa «Carità nel sentiero di Fratel Biagio». Circa 140 persone, più di quanti ne potesse contenere lo Spazio della Preghiera, hanno assistito alla messa celebrata da padre Pino Vitrano, misilmerese ed erede spirituale di Fratel Biagio.

Per il secondo anno l'invito alla carità rivolto ai presenti da Giovanni Aloisio e dalla moglie Giusy Cerniglia ha permesso di raccogliere una somma subito consegnata alla Missione Speranza e Carità di Fratel Biagio.

«Con sentimento di commozione e contemporanea felicità desidero ringraziare - ha detto Aloisio - tutti coloro che hanno partecipato alla Messa celebrata da don Pino Vitrano, condividendo, con me e la mia famiglia il sentimento di gioiosa partecipazione per la seconda edizione del Sentiero di Carità di Fratel Biagio finalizzata alla raccolta da destinare alla Missione Speranza e Carità. Ieri sera la Carità presente tra tutti gli intervenuti ci ha permesso di raccogliere una somma subito consegnata ai responsabili della missione. Un grazie particolare va a padre Pino Vitrano e alle Sorelle della Missione. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno collaborato lavorando per la riuscita dell' evento».