Palermo, #Iononabbandono: cittadini e testimonial d'eccezione per l'iniziativa social di Ferrandelli

Hashtag “iononabbandono”. È questa l’iniziativa social lanciata dall’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli contro il fenomeno dell’abbandono di cani specialmente nel periodo estivo.

«Spesso siamo noi a non essere i migliori amici del cane – ha detto Ferrandelli – non accusando nessun rimorso per averli abbandonati anche solo per una vacanza estiva. Abbandonare un cane, un animale in genere è uno degli atti più violenti ed incivili che un essere umano possa compiere, un essere umano, evidentemente, privo di cuore e di coscienza verso un “amico” che per noi sacrificherebbe la vita in caso di nostra necessità».

I primi testimonial d'eccezione della campagna lanciata dall’assessorato al benessere animale sono Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Toti e Totino, Stefano Piazza, Tony Matranga & Minafó, Marco Li Vigni, Ivan Fiore, I Soldi Spicci e Paride Benassai che hanno voluto esprimere il proprio pensiero attraverso un breve short. Ma l’appello resta ancora aperto a tutti coloro che mostreranno la sensibilità di mobilitarsi.