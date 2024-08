Alla regata Palermo-Montecarlo ci sarà la barca della legalità dedicata a don Puglisi

Il prossimo 20 agosto in occasione della 19esima edizione della regata «Palermo-Montecarlo», la Fondazione Sicilia e il Circolo della Vela Sicilia hanno avviato una speciale collaborazione nell’ambito del progetto «Rosalia400», realizzato con il sostegno del progetto europeo Changes Cultural heritage active innovation for next-gen sustainable society PNRR, con la direzione artistica di Laura Barreca.

La partenza della manifestazione velica internazionale sarà accompagnata dalla barca «Azimut» dedicata alla memoria di Don Pino Puglisi, grazie alla disponibilità della Lega Navale Italiana di Palermo, su cui svettano tre grandi vele realizzate con la grafica coordinata del progetto «Rosalia400», ideata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania. La barca «Azimut» veleggerà lungo la costa di Mondello durante la partenza della storica regata.

Azimut è una delle «barche della legalità» della Lega navale italiana. L’imbarcazione (Jeanneau Sun Fizz 40 armato a Ketch) è stata confiscata alla criminalità organizzata per traffici di immigrazione clandestina e affidata alla Lega navale di Palermo nel 2014 per le proprie attività sociali ed ambientali. Dopo un’importante opera di «sistemazione» è stata resa fruibile anche per i soggetti fragili e viene utilizzata dalla sezione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse e di educazione alla legalità. Azimut è intitolata alla vittima di mafia Don Pino Puglisi.