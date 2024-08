Cinque bellezze siciliane alla finale nazionale di Miss Reginetta d'Italia a Riccione

Cinque bellezze siciliane concorreranno al titolo di Miss Reginetta d'Italia. Sono arrivate alla fase finale che si svolgerà a Riccione, alla presenza del patron Alessio Forgetta. Hanno superato l'ultimo scoglio, la tappa regionale venerdì 2 agosto a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.

Quest'anno hanno partecipato al concorso 6mila ragazze, provenienti da tutta Italia, e solo 80, dopo le selezioni, parteciperanno alla finale nazionale a Riccione. Alla finale siciliana le ragazze hanno sfilato in passerella in costume, abiti casual e in elegante e sono state valutate, per eleganza, charme, portamento e bellezza, da una giuria di esperti del mondo della moda e dello spettacolo. Presente anche Giuseppe Messina, responsabile del concorso per la Sicilia occidentale e direttore casting nazionale.

Hanno conquistato la fascia e si sono aggiudicate la finale: Maria Teresa D'Amato di Santa Flavia 14 anni, Greta Vaglica di Belmonte Mezzagno 15 anni, Eleonora Visone di Palermo 15 anni, Miriam Camonita di Ficarazzi 16 anni e Eleonora Geraci di Palermo 18 anni.