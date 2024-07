«Ospitato in casa per una doccia dopo il bagno in mare da una signora che non mi conosceva»: Tommaso Paradiso esalta l'ospitalità dei siciliani

Il tour di Tommaso Paradiso in Sicilia ha riscosso ovunque grande successo. Il cantante, ex frontman del gruppo Thegiornalisti, ha lanciato un post di gratitudine, sui social, per l'accoglienza ricevuta sull'Isola dopo i due concerti di Catania e Palermo. Nel messaggio racconta un episodio.

«Vi racconto sta cosa. Macchina da Catania a Palermo. Mare sulla destra, troppo bello, troppo invitante. Fermiamo la macchina - scrive sui social Paradiso - e ci facciamo un bagno. A caso, non so dirvi esattamente dove. C’erano delle casette lungo la costa incredibilmente piccole e romantiche allo stesso tempo. Ci buttiamo in un’acqua splendida e ci rimaniamo per una mezz’oretta. Dopo aver fatto il bagno, una signora ci fa entrare a casa sua (non sapeva minimamente chi fossi), ci offre una doccia calda e ci fa pure cambiare i vestiti bagnati con quelli asciutti. Era felice e lo siamo stati anche noi. Ho vissuto in un attimo tutto quello che da una vita mi insegna mia madre: ospitalità a prescindere. Questa è o almeno dovrebbe essere l’Italia», ha scritto in una storie Paradiso.